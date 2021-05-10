تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تجاري عمارة للبيع بشارع موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج بعقود مسجله والمبني به رخصه بناء من حي المرج إمكانية بيعه عن طريق سمسار ارجو التواصل عبر الهاتف لاني مبفتحش الميل والمسج كتير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: - المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094705
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