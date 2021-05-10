تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع

(للبيع)
|تجاري عمارة للبيع بشارع موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج بعقود مسجله والمبني به رخصه بناء من حي المرج إمكانية بيعه عن طريق سمسار ارجو التواصل عبر الهاتف لاني مبفتحش الميل والمسج كتير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094705
87,000 جنيه
74,000 جنيه
114,000 جنيه
109,000 جنيه
180,000 جنيه
154,000 جنيه
50,000 جنيه
800,000 جنيه
225,000 جنيه
225,000 جنيه
368,000 جنيه
53,000 جنيه
65,000 جنيه
13,000 جنيه
35,000 جنيه