تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية • الربط مع الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 0593000975

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العنوان: dammam- dammam
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059343
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صورة الاعلان: مصدات السيارات الامنيه - في الرياض السعودية

مصدات السيارات الامنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا المصدات الهيدروليكية والشوكيه والتركيب على اعلى مستوى وبافضل الاسعار يمكنك الان حماية ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2020
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