تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 0593000975

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dammam- الرياض, الرياض
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060981
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

700 ريال

17/6/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه

طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

طابعات الكروت _ [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/6/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

حياكم الله اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 616100 برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850 مودي.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/6/2020
صورة الاعلان: كشف تسربات المياه

كشف تسربات المياه

(فرصة عمل)

كشف تسربات المياه حل ارتفاع فاتوره المياه عزل خزانات ومسابح عزل فوم عزل اسطح مبلطه وغير مبلطه.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

100 ريال

12/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل .
القسم: 

اتصل

11/6/2020
صورة الاعلان: لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012

لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012

(للبيع)

عندما يتجسد الجمال في صورة شاحنة لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012 رقم العرض هو 61912.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

10/6/2020
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صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتك.

اتصل

8/6/2020
صورة الاعلان: لتجربة قيادة شاحنة مميزة . كماليات كاملة وحالة نظيفة جدا

لتجربة قيادة شاحنة مميزة . كماليات كاملة وحالة نظيفة جدا

(للبيع)

لتجربة قيادة شاحنة مميزة . كماليات كاملة وحالة نظيفة جدا رقم العرض للسؤال عنه 523142 شاحنه مرسيدس ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2020
صورة الاعلان: كاتب أشعار غنائية للبيع

كاتب أشعار غنائية للبيع

(للبيع)

أشعار غنائية ولدي ١٠ دواوين منهم فقط ٤ مجازة اعلاميا و٦ ليست مجازة وأريد بيع.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

100 دولار

8/6/2020
صورة الاعلان: سوقنا دوت كوم

سوقنا دوت كوم

(للاستثمار)

سوقنا دوت كوم سوقنا دوت كوم حلقة وصل بين المنتج والمستهلك موقع موثوق ومصرح تستتطيع ان تشتري ماتحتاج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

7/6/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

(للبيع)

للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا موديل : 2015 1848 mp4 رقم العرض هو 523154 الجي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2020
صورة الاعلان: للبيع الفوري بمعرضنا بجدة

للبيع الفوري بمعرضنا بجدة

(للبيع)

للبيع الفوري بمعرضنا بجدة رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو 11856 - براد من نوع (بورق Burg )هولن.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/6/2020
صورة الاعلان: معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتـابعة

معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتـابعة

(طلب عمل)

معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتابعة جوال وواتس 0570653965 حل واجبات وقدرات كمى وتحص.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

6/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

4/6/2020
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