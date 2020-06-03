تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية • الربط مع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 966920017800

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dammam- dammam
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060336
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صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل - في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتك.

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقلل - في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقلل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل - في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل - في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

966593000975 تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل .

اتصل

8/5/2020
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