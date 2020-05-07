تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

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السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
966593000975 تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 966593000975

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العنوان: dammam- dammam
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/5/2020
رقم الإعلان: 2059101
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم

(للبيع)

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم رقم العرض هو 425166 شاحنه مرسيدس ا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004

للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004

(للبيع)

نحن نقدم لكم برادات استيراد بحالة نظيفة جدا لا تحتاج منك اي مصاريف تشغيل للبيع براده باكتون مع مبرد .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 موديل : 2015.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

(فرص)

متخصصون بأعمال اللياسة وتركيب البلاط 0544119979 لياسه بلاط مليسين بلاطين هنود مطلوب ابي مليس مبلط ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/5/2020
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صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقل

نظام الملاذ للنقل

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة

رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة

(للبيع)

رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة رقم العرض هو 422144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 20.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

4/5/2020
صورة الاعلان: شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

(للبيع)

شاشات الخدمة الذاتية الاعلانية الرقمية التفاعلية الدعائية للبيع منها من هو افقى ومنها راسى جميع الاح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .
القسم: 

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ لشركات المقاولات

نظام الملاذ لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

2/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ (ERP) للنقل

نظام الملاذ (ERP) للنقل

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

1/5/2020
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحاسبة ش.

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

(للبيع)

برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواص.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

30/4/2020
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