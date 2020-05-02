تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية • الربط مع المنصة واستخراج الكروت خلال ساعات بعد التركيب • أجهزة تتبع اوروبية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 966920017800

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dammam- dammam
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/5/2020
رقم الإعلان: 2058814
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نظام الملاذ لشركات المقاولات

نظام الملاذ لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

2/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ (ERP) للنقل

نظام الملاذ (ERP) للنقل

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

1/5/2020
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحاسبة ش.

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

(للبيع)

برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواص.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

30/4/2020
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مب.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

27/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

(للبيع)

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4- رقم العرض هو 421139 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مصنع تحليه المياه ببيتك

مصنع تحليه المياه ببيتك

(للبيع)

*مصنع تحلية مياه في منزلك* احصل على مصنع تحلية مياة داخل منزلك ولا داعي لشراء المياة من خارج المنزل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

25/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في إعداد الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845mp4 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم ا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

23/4/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع م.

اتصل

23/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون في إعداد الابحاث والتقارير الجامعية ، وعروض البوربوينت ، الترجمة المتخصصة ، والمساعدة في إعد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/4/2020
صورة الاعلان: GhKh - عالم التقنية

GhKh - عالم التقنية

(للبيع)

GhKh - عالم التقنية من نحن منشأة تهتم بكل ماهو جديد في عالم التقنية بجودة ومواصفات عالية. خدماتنا .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/4/2020
صورة الاعلان: افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور

افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور

(للبيع)

افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور وجميع مستحضرات التجميل خصومات تصل ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager