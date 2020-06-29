تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وغ

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الحدود الشمالية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 0593000975

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dammam- المجمعة، الرياض
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062007
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

29/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكيف مركزي واسبليت

مطلوب فني تبريد وتكيف مركزي واسبليت

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكيف مكيفات مركزي واسبليت من الهند مشروع خاص بس.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

2,000 ريال

29/6/2020
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

(طلب عمل)

مهندس معماري وديكور داخلي ,, خبرة 7 سنوات في المجال وخصوصاً العمل عن بعد وأتقن البرامج التالية: Aut.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية

إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية

(للبيع)

إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية رقم العرض هو 58080 براده سامرو موديل 2008 مع مبرد.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

27/6/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي الحديثه

بوابات التعقيم الذاتي الحديثه

(للبيع)

بوابات التعقيم الذاتي الحديثه أحدث بوابات التعقيم التقنية الحديثة، بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبار.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيبة اسنان عام

مطلوب طبيبة اسنان عام

(فرصة عمل)

مطلوب طبيبة اسنان عام خريجة امتياز للعمل بالسعوديه.
العنوان:

حائل - السعودية

اتصل

26/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية

شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية

(للبيع)

شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية رقم العرض هو 628152 شاحنه فولفو FH460 موديل : 2015 الجير.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

25/6/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

بوابات الجراج الإكترونية للسيارات والجراجات هى الحل الامثل للتحكم فى حركة الدخول والخروج الخاصة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/6/2020
صورة الاعلان: دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

(فرص)

دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مكيفات مجالس ثلاجات دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مك.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

25/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.

اتصل

23/6/2020
صورة الاعلان: أقفوال وكوالين

أقفوال وكوالين

(للبيع)

اقفال وموفرات كهربائية وكوالين الكترونية تقنية الجيل الثالث للفاندق والشقق المفروشة قفل باب الكترونى.

1 ريال

23/6/2020
صورة الاعلان: البحث عن اطباء بتخصصات مختلفة

البحث عن اطباء بتخصصات مختلفة

(فرصة عمل)

مطلوب اخصائية جلدية يدرجة الماجستير مع وجود شهادة بالليزر معتمدة مطلوب طبيبة جلدية مقيم مطلوب اخص.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

23/6/2020
صورة الاعلان: السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014

السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014

(للبيع)

السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014 رقم العرض للسؤال عنه هو 626144 الجير.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/6/2020
صورة الاعلان: لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد

لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد

(للبيع)

لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد برادة شيمتز موديل 2010 مع م.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

22/6/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(فرصة عمل)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

22/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager