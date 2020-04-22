تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: •فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية •دعم فني 24/7 •بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية •الربط مع المنصة واستخراج الكروت خلال ساعات •أجهزة تتبع اوروبية •ضمان لمدة سنتين م.غفار بشير 00966593000975 Gbo.sa@almotkamel.com