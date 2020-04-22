تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

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صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل - في الشرقية السعودية

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شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: •فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية •دعم فني 24/7 •بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية •الربط مع المنصة واستخراج الكروت خلال ساعات •أجهزة تتبع اوروبية •ضمان لمدة سنتين م.غفار بشير 00966593000975 Gbo.sa@almotkamel.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م. عبد الغفار بشير
التليفون: 00966593000975

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العنوان: - الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058388
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السعر
تاريخ الإعلان
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العنوان:

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22/4/2020
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GhKh - عالم التقنية

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20/4/2020
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العنوان:

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20/4/2020
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للبيع شاحنه howo مستعمل بحالة ممتازة 375 حصان (6*4) . مكيف

(للبيع)

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العنوان:

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1 ريال

20/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا

للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا

(للبيع)

للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

20/4/2020
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صورة الاعلان: انا مسوق الكتروني وخبير SEO

انا مسوق الكتروني وخبير SEO

(للبيع)

اذا كنت تريد ظهور موقعك او صفحتك في محرك بحث جوجل في أولي النتائج انت في المكان الصحيح انا محترف وخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/4/2020
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تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

(للبيع)

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك و يجذب الانتباه وبالمقاس المطلوب - يتم تسليم الصورة بجودة مناسبة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/4/2020
صورة الاعلان: هل تبحث عن شاحنة قلاب بحالة نظيفة ؟

هل تبحث عن شاحنة قلاب بحالة نظيفة ؟

(للبيع)

هل تبحث عن شاحنة قلاب بحالة نظيفة ؟ للبيع شاحنه howo قلاب مستعمل مع محرك CNHTC (6*4) موديل : 2017 ال.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

16/4/2020
صورة الاعلان: برادة انجليزية لنقل امن لجميع الخضراوات والفواكه للبيع

برادة انجليزية لنقل امن لجميع الخضراوات والفواكه للبيع

(للبيع)

للتواصل : هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله برادة ا.
العنوان:

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1 ريال

16/4/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

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يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
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16/4/2020
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العنوان:

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1 ريال

16/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2016

للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2016

(للبيع)

للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2016 mp4 – 1843 المشي : 320777 كم الجير بوكس : ثنائي (عايدي-ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/4/2020
صورة الاعلان: موديل 2003 برادة كوجل مع مبرد ثيرموكنج sl400e للبيع بسعر ممتاز

موديل 2003 برادة كوجل مع مبرد ثيرموكنج sl400e للبيع بسعر ممتاز

(للبيع)

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العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

12/4/2020
صورة الاعلان: كتابة خطاب الغرض من الدراسة من خلال شركة كيسان للخدمات التعليمية

كتابة خطاب الغرض من الدراسة من خلال شركة كيسان للخدمات التعليمية

(للبيع)

كتابة خطاب الغرض من الدراسة Statement of Purpose Writing من ابرز النقاط التي يواجهها الطلاب الراغبي.
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9/4/2020
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