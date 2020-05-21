تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية • الربط مع ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 966920017800

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العنوان: dammam- dammam
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2020
رقم الإعلان: 2059810
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e رقم العرض هو 512086 مواص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/5/2020
صورة الاعلان: برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة

برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة

(للبيع)

برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه هو 513111 للبيع موديل 2011 برا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

21/5/2020
صورة الاعلان: مجموعة رمضون العالمية

مجموعة رمضون العالمية

(للبيع)

مجموعة رمضون العالمية محطات معالجة المياه – أنظمة الضباب الصناعي والرذاذ – خطوط انتاج مصانع عبواة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

12,252 دولار

21/5/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة حرارية

كاميرات مراقبة حرارية

(للبيع)

شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان .

اتصل

19/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016

(للبيع)

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016 رقم العرض هو 529162 الجير بوكس : ثنا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

17/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010

للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010

(للبيع)

لمحبي الشاحنات الفولفو رقم العرض هو 518102 للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010 الجير بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/5/2020
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صورة الاعلان: تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

(فرص)

نحن شركة الأكفاء نوفر لكم الخبرات ومهارات بأعلى مستوى بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمتميزة وتشمل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقل

نظام الملاذ للنقل

(للبيع)

نظام الملاذ ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2008 "يمكن استبدال المبرد كارير بم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

(للبيع)

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم . موديل 2008 رقم العرض هو 51008.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011

شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 425118 شاحنه مرسيدس اكترو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/5/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 429155 شاحنه مرسيدس اكترو.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

10/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقليات

نظام الملاذ للنقليات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود ال.
القسم: 

اتصل

9/5/2020
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