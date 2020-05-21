تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)
|تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع منصة وصل (WASL) التابعة لمنصة التابعة لهيئة النقل ووزارة النقل واستخراج كروت التشغيل حيث تقدم الشركة: • فريق تركيب فني يغطي جميع المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية • دعم فني 24/7 للربط مع المنصة واستخراج كروت التشغيل. • بدء التركيب خلال ساعة الي 48 ساعة في جميع مدن المملكة العربية السعودية • الربط مع ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتكامل العالمي
|التليفون:
|966920017800
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|العنوان:
|dammam- dammam
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059810
1 ريال
1 ريال
12,252 دولار
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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