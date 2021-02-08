تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala

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صورة الاعلان: تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala - في العين السخنة مصر

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تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة بالقرب من الجلالة في il monte galala ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و المساحات الخضراء من كل ناحية في القرية خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة جميع الوحدات تشطيب الترا سوبر لوكس تحت اشراف المهندسة المعروفة م\ منى حسين لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بيشوي
التليفون: 01007038893

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العنوان: - العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 420,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083206
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تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala

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8/2/2021
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8/2/2021
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تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحتر.
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8/2/2021
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8/2/2021
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(للبيع)

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8/2/2021
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متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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8/2/2021
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(للبيع)

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8/2/2021
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جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

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8/2/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم هاوس كيبنج

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

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(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 ريال

8/2/2021
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