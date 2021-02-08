تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala

تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة بالقرب من الجلالة في il monte galala ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و المساحات الخضراء من كل ناحية في القرية خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة جميع الوحدات تشطيب الترا سوبر لوكس تحت اشراف المهندسة المعروفة م\ منى حسين لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817