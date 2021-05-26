تاكس عموم جمهورية للبيع

(للبيع)
|تاكس لانوس عموم جمهورية 2009مرور التبين غاز وبنزين رخصة سارية لشهر 8 مطلوب 55 الف ت وواتس01007550474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو حازم
|التليفون:
|01007550474
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|العنوان:
|الفيوم- الفيوم
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095077
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