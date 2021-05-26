تاكس عموم جمهورية للبيع

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تفاصيل الإعلان
تاكس لانوس عموم جمهورية 2009مرور التبين غاز وبنزين رخصة سارية لشهر 8 مطلوب 55 الف ت وواتس01007550474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو حازم
التليفون: 01007550474

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العنوان: الفيوم- الفيوم
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095077
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

(فرصة عمل)

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26/5/2021
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D-bay North coast

(للبيع)

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الإسكندرية - مصر
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26/5/2021
صورة الاعلان: Il Monte Galala

Il Monte Galala

(للبيع)

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26/5/2021
صورة الاعلان: الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(مطلوب للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

قمت بتركيب كاميرات مراقبة وتواجه مشاكل فيها، سواء من حيث وجود اعطال تمنعها من العمل تماما، أو مشكلة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: اخصائى انف واذن وحنجرة

اخصائى انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

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26/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمصنع مياه

مطلوب 2 محاسب لمصنع مياه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب عام لمصنع مياه بالرياض خبره لا تقل عن 5 سنوات راتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: موظف الحسابات

موظف الحسابات

(فرصة عمل)

موظف الحسابات : راتب 3000 : 3500ج - المؤهل : بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ) جامعة حكومية مواقع : شرم .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور لشفت 10 ساعات براتب 3000ج لـ 35 يوم عمل – مؤهل متوسط – السن من 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع عصائر للعمل

بمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

بمصنع عصائر للعمل بشفت 12 ساعة + سكن + وجبة + براتب 3200ج في 35 يوم عمل والبنات بمرتب 2000ج + وجبة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مصانع كارتيه بالعبور

مصانع كارتيه بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع كارتيه بالعبور لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج – 55 يوم عمل براتب 7000ج ( –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مصانع مواسير بالعبور

مصانع مواسير بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع مواسير بالعبور لشفت 8 ساعات + سكن + وجبة ) براتب 2300ج (مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تام.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بيتش بوي لخدمات الشواطئ

بيتش بوي لخدمات الشواطئ

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع تقفيل ملابس بالعبور

بمصنع تقفيل ملابس بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تقفيل ملابس بالعبور – الشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 50 يوم عمل براتب 5200ج – 35 يوم عمل براتب 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

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25/5/2021
صورة الاعلان: عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل

(فرصة عمل)

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

25/5/2021
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