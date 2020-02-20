تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار - في الرياض السعودية

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عرض خاص ومميز علي تاغات و بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات ويوجد خدمه مابعد البيع نضمن جميع منتجاتنا وخدمه الشحن لجميع انحاء المملكه للتواصل فقط إتصل بنا على الرقم التالي وحدد طلبك يصلك أينما كنت فروعنا بالمملكه الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط والبحرين/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ghadeer
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053903
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات انذار ضد السرقه - في الرياض السعودية

بوابات انذار ضد السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة محلات الملابس .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا عامل الأمان هو أول ما نبحث عنه لنوفره في ممتلكاتنا الخاصة من شركات ومؤسسات ومنازل وغيرها .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه حضور وانصراف - في الرياض السعودية

اجهزه حضور وانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احدث نظام لتسجيل حضور وانصراف العاملين باستخدام احدث تقنيات تسجيل الحضور والانصراف يستخدم جهاز البصم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب - في الرياض السعودية

اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه - في الرياض السعودية

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اعثر على افضل العروض على بوابات الامنية للكشف عن المعادن وتفتيش الافراد و أنظمة حماية المنشأت والفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: كاميراومرايا تفتيش اسفل السياره - في الرياض السعودية

كاميراومرايا تفتيش اسفل السياره

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مرايـا لـلـكشـف اسـفـل الـسيـارة مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اس.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

8/2/2020
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صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا تاغات حجه بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات المغناطيسية فروعنا في المملكة العربيه .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

6/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصارف - في الرياض السعودية

جهاز حضور و انصارف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف بالبصمة - في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات للملابس - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات للملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص ومميزعلي تاغات حجه بوابات الإنذار منعا لحدوث سرقة الملابس بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا بوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

29/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه والحريق - في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جم.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

26/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fire.
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

25/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

25/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

22/1/2020
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