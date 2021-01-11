تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في مكة السعودية

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متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاجان و النازع للصيدليات_ لمحلات السوبر ماركت _ لمحلات الملابس _ لمحلات النظارات- العطور 1-تاج انذار الملابس 2-تاج انذار الحاويات الورقية ( الكراتين) 3-تاج انذار علب الحليب 4-تاج انذار النظارات موديل RFT17 والعديد من التاجات الأخرى. كما يوجد نازع مغناطيسي موديل Tag detacher AMT11,Tag detacher AMT15 فروعنا (الرياض /جدة /الخبر /القصيم /خميس مشيط)والبحرين للتواصل جوال او واتس اب / 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: جدة- مكة المكرمة ، جدة، الطائف
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081640
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صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في مكة السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

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إذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد تأمينه ضد السرقات، فإليك أحدث تكنولوجيا أجهزة الإنذار ضد سرقة الملا.
العنوان:

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اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد - في مكة السعودية

كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

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كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة ال.
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مكة - السعودية

اتصل

6/1/2021
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