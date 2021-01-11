تاغات ونازع مغناطيسي

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاجان و النازع للصيدليات_ لمحلات السوبر ماركت _ لمحلات الملابس _ لمحلات النظارات- العطور 1-تاج انذار الملابس 2-تاج انذار الحاويات الورقية ( الكراتين) 3-تاج انذار علب الحليب 4-تاج انذار النظارات موديل RFT17 والعديد من التاجات الأخرى. كما يوجد نازع مغناطيسي موديل Tag detacher AMT11,Tag detacher AMT15 فروعنا (الرياض /جدة /الخبر /القصيم /خميس مشيط)والبحرين للتواصل جوال او واتس اب / 0558868300