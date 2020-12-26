تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)
|يوجد لدينا تاجات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاجات ولدينا عروض للكميات ولدينا ايضا بوابات انذار امنيه وكاميرات مراقبه فروعنا /الرياض /جدة /الخبر /القصيم /خميس مشيط للتواصل او الواتساب 0558868300 كما لدينا فروع بالبحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077757
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1 ريال
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