تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)
|يوجد لدينا تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا عروض للكميات ولدينا ايضا بوابات انذار امنيه وكاميرات مراقبه فروعنا /الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط للتواصل/0501113082 كما لدينا فروع بالبحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القصيم- القصيم
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048603
5 دولار
3 ريال
اتصل
3 ريال
3 ريال
3 ريال
اتصل
2 ريال
2 ريال
5 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار