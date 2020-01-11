تاغات ونازع مغناطيسي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في السعودية

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يوجد لدينا تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا عروض للكميات ولدينا ايضا بوابات انذار امنيه وكاميرات مراقبه فروعنا /الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط للتواصل/0501113082 كما لدينا فروع بالبحرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: القصيم- القصيم
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048603
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