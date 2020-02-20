تاغات مغناطيسيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا ايضا بوابات انذار امنيه . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053580
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17/2/2020
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17/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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15/2/2020
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13/2/2020
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13/2/2020
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1 ريال

11/2/2020
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