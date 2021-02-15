تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي تاغات حجه بوابات الإنذار ممغنط صغير علي شكل دائري للملابس منعا لحدوث سرقة الملابس بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا جهاز نازع التاغات ويوجد لدينا أجهزة انذار وكاميرات مراقبة ولنا فروع في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083887
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9/2/2021
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6/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

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3/2/2021
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2/2/2021
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صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1/2/2021
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- في الرياض السعودية

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30/1/2021
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توض.
العنوان:

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30/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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25/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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25/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك احمى منزلك او مقر عملك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الرياض السعودية

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2021
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