تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي تاغات حجه بوابات الإنذار ممغنط صغير علي شكل دائري للملابس منعا لحدوث سرقة الملابس بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا جهاز نازع التاغات ويوجد لدينا أجهزة انذار وكاميرات مراقبة ولنا فروع في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083887
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