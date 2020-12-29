تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

ـ لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدوث سرقة الملابس، ولدينا بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع العطور والأحذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة. وفروعنا بجميع أنحاء المملكة ولدينا فروع فى البحرين.للتواصل عب