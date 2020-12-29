تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)
|ـ لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدوث سرقة الملابس، ولدينا بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع العطور والأحذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة. وفروعنا بجميع أنحاء المملكة ولدينا فروع فى البحرين.للتواصل عب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078203
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل