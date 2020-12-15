تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدوث سرقة الملابس، ولدينا بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع أو العطور والأحذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة. وفروعنا بجميع أنحاء المملكة ولدينا فروع فى البحرين.للتواصل عبر الواتساب او الاتصال:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076258
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اجهزة انذار للسرقة

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الرياض - السعودية

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15/12/2020
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الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
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15/12/2020
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8/12/2020
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7/12/2020
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6/12/2020
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6/12/2020
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صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

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6/12/2020
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5/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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29/11/2020
صورة الاعلان: تاغات الانذار لمنع السرقة - في الرياض السعودية

تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)

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العنوان:

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28/11/2020
صورة الاعلان: مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنيه للكشف عن اله.
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الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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26/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف المعادن اليدوي - في الرياض السعودية

جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لاعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضوروانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة حضوروانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
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