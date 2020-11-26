تاغات الانذار لمنع السرقة

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاغات ونوزاعها للصيدليات_ لمحلات السوبر ماركت _ لمحلات الملابس _ لمحلات النظارات- العطور 1-تاغات الملابس 2-تاغات الحاويات الورقية ( الكراتين) 3-تاغات علب الحليب 4-تاغات النظارات والعديد من التاغات الأخرى. ولدينا عروض للكميات فروعنا (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 0558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)