تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)
|متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاغات ونوزاعها للصيدليات_ لمحلات السوبر ماركت _ لمحلات الملابس _ لمحلات النظارات- العطور 1-تاغات الملابس 2-تاغات الحاويات الورقية ( الكراتين) 3-تاغات علب الحليب 4-تاغات النظارات والعديد من التاغات الأخرى. ولدينا عروض للكميات فروعنا (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 0558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074250
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1 ريال
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550 ريال
1,300 ريال
2,900 ريال
550 ريال