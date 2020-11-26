تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاغات الانذار لمنع السرقة - في الرياض السعودية

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متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاغات ونوزاعها للصيدليات_ لمحلات السوبر ماركت _ لمحلات الملابس _ لمحلات النظارات- العطور 1-تاغات الملابس 2-تاغات الحاويات الورقية ( الكراتين) 3-تاغات علب الحليب 4-تاغات النظارات والعديد من التاغات الأخرى. ولدينا عروض للكميات فروعنا (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 0558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074250
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة - في الرياض السعودية

مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنيه للكشف عن اله.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف المعادن اليدوي - في الرياض السعودية

جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لاعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضوروانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة حضوروانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد - في الرياض السعودية

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
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صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كميرات المراقبة الحرارية - في الرياض السعودية

كميرات المراقبة الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة الحرارية كاميرا تصوير ومراقبة حرارية ليلية نهارية ملونة وتعتبر صمام الأمان من العد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: » عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين - في الرياض السعودية

» عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري والوجه جهاز بصمة الوجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

24/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

4 كاميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 2 ميجا بكسل - جهاز تسجيل 4 نقط - 40 متر تمديدات سلك - قرص صلب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,300 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

راقب مكانك من جوالك ,شركتك,منزلك,مؤسسه كبري كاميرات مراقبه Full Hd موصله بالجوال العرض يشمل 4 كامير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,900 ريال

9/9/2020
صورة الاعلان: بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين - في الرياض السعودية

بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مواصفات جهاز بصمه Zkteco جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري ضد الماء أمكانيه استخراج تقارير يوميه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

2/9/2020
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