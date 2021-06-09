تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)
|تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في المتاجر هارد تاج ممغنط بدون حزام صغير علي شكل مطرقة وأيضًا على شكل دائري يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب و الجوال ، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096453
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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