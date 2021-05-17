تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في المتاجر هارد تاج ممغنط بدون حزام صغير علي شكل مطرقة وأيضًا على شكل دائري يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب و الجوال ، على رقم: 0598589293