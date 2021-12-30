تاشيرة زيارة السعودية زيارة الامارات زيارة تركيا

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد القحطاني
|التليفون:
|0572621575
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|riyadh- جدة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117262
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