تاشيرة السعودية الامارات تركيا

(للبيع)
|اصدار تأشيرات دخول دول الخليج و تركيا 🛂 لكل الجنسيات المسموحه و الاعمار المملكه العربية السعودية 🇸🇦 💚 الامارات العربية المتحدة 🇦🇪 ❤ و تركيا ❤ انجاز سريع و نظامي و الدفع بعد الاستلام 🔥 المطلوب بسيط : ١ - صورة الجواز ٢ - جهه القدوم ٣ - جهه الوصول ٤ - صورة شخصية في خدمتكم لاي استفسارات 00966572621575 واتس اب فقط لا يوجد عقود عمل لا يوجد عقود عمل لا يوجد عقود عمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد القحطاني
|التليفون:
|0572621575
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|العنوان:
|riyadh- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116909
100 ريال
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