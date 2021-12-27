تاشيرة السعودية الامارات تركيا

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تفاصيل الإعلان
اصدار تأشيرات دخول دول الخليج و تركيا 🛂 لكل الجنسيات المسموحه و الاعمار المملكه العربية السعودية 🇸🇦 💚 الامارات العربية المتحدة 🇦🇪 ❤ و تركيا ❤ انجاز سريع و نظامي و الدفع بعد الاستلام 🔥 المطلوب بسيط : ١ - صورة الجواز ٢ - جهه القدوم ٣ - جهه الوصول ٤ - صورة شخصية في خدمتكم لاي استفسارات 00966572621575 واتس اب فقط لا يوجد عقود عمل لا يوجد عقود عمل لا يوجد عقود عمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد القحطاني
التليفون: 0572621575

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: riyadh- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 27/12/2021
رقم الإعلان: 2116909
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صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/12/2021
صورة الاعلان: إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة

إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة

(للإيجار)

إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة تقدم شركة ليموزين مصر إيجار رنج روفر 2022 الجديدة ك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

800 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: مدرس قدرات وتحصيلي )

مدرس قدرات وتحصيلي )

(طلب عمل)

مدرس قدرات ومواد تحصيلي فيزياء وكمياء ورياضيات خبرة متميزة في الشرح والتبسيط واتساب . 0554425791.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: كاميرا فحص أسفل السيارة

كاميرا فحص أسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا تفتيش أسفل السيارة , أداة ذكية للكشف عن هيكل السيارة السفلى , وكشف أي مواد مخبأة فيه كالأسلحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/12/2021
صورة الاعلان: افضل شركه سباكه بالمدينه المنوره بخصم25%

افضل شركه سباكه بالمدينه المنوره بخصم25%

(فرصة عمل)

شركة خدمات منزلية لديها افضل سباك بالمدينة المنورة يعتني بالسباكة في الممتلكات الخاصة بك. يتم تنفيذ .

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: خدمات التصميم والتسويق من متجر المنصة الذكية

خدمات التصميم والتسويق من متجر المنصة الذكية

(للبيع)

خدمات متجر المنصة الذكية لأصحاب الشركات الصغيرة والناشئة - التصميم - التسويق - الاعلان - ادارة حساب.
العنوان:

عسير - السعودية

100 ريال

25/12/2021
صورة الاعلان: تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد

تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد

(للإيجار)

تأجير اتوبيس 33فرد رحلات سياحية01101055099 بالتالى ايجار اتوبيس 33راكب لجميع الرحلات السياحيه داخل و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت للعمل بمجزرة بالسعودية

مطلوب #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت للعمل بمجزرة بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجزرة بالسعودية (ا.

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: أبو سعد لشراء السكراب

أبو سعد لشراء السكراب

(للشراء (مطلوب))

*✅أبو سعد لشراء السكراب✅* *نشتري جميع انواع المعادن* *🎯نحاس* *🎯 ألمني.
العنوان:

الرياض - السعودية

11,645 ريال

23/12/2021
صورة الاعلان: المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي

(طلب عمل)

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح عن.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

23/12/2021
صورة الاعلان: حواجز معدنيةمتحركه

حواجز معدنيةمتحركه

(للبيع)

توافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي م.

1 ريال

22/12/2021
صورة الاعلان: تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

(فرص)

نقدم لكم افضل الخدمات الهندسية لتصميم الحدائق الخارجية 3D تصميم جلسات خشبية بديكورات حديثة - مسابح -.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

22/12/2021
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

(للبيع)

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية

شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

ما هي شاشات العروض التفاعلية ؟ شاشات العروض التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2021
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