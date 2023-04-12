تاشيرات للتنازل

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Ad Photo: تاشيرات للتنازل - in Giza Egypt

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#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرات جاهزه ومتفوضه وباسعار ممتتازه💫🌏 لدينا جميع المسميات💫🌏 بدون عمل ❌❌❌ #طبيب_اسنان_عام #طبيب_عام #اخصائي_عظام #فني_مختبرات #فني_اشعه #فني_اسنان #ممرض_عام #صيدلي #طبيب_بيطري الدفع بعد استلام تأشيرتك علي جواز السفر👌 ✈️✈️✈️✈️✈️ 01550698815
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايمان
Telephone: 01550698815

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - المهندسين
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186036
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Price
Posting Date
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية ✈✈ بغرض نقل الكفاله (طبيب عام ) ( طبيب اسنان ) ( اخصائي عظام ) .
Location:

Giza - Egypt

Call

12/4/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص) - in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص)

(For Sale)

- in Giza Egypt

المصداقيه شعارنا و هدفنا توفير خدمه تليق بك👍 نوفر لك #تأشيرات الي #المملكة العربية #السعودية.
Location:

Giza - Egypt

Call

11/4/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

★★ مطلوب صيدلي للسعودية ★★ 🔴 #عاجل #للتعاقد_الفوري - مقابلات #صيادلة.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: فرصة عمل في السعودية - in Giza Egypt

فرصة عمل في السعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

★★ مطلوب صيدلي للسعودية ★★ 🔴 #عاجل #للتعاقد_الفوري - مقابلات #صيادلة.
Location:

Giza - Egypt

Call

2/4/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص) - in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص)

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

متاح تاشيرات للتنازل للسعودية 🇸🇦(بدون عمل) #طبيب_عام.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط·ط¨ظٹط¨ - in Giza Egypt

ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط·ط¨ظٹط¨

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

لكبرى المجمعات الطبية بجميع انحاء المملكة تطلب : اخصائى تقويم اسنان اخصائى جراحة او لثة طببية عام.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

متاح تاشيرات للتنازل للسعودية 🇸🇦(بدون عمل) #طبيب_عام للتواصل فون او واتساب /0155712.
Location:

Giza - Egypt

Call

22/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

متاح تاشيرات للتنازل للسعودية 🇸🇦(بدون عمل) #طبيب_عام للتواصل فون او واتساب /0155712.
Location:

Giza - Egypt

Call

22/3/2023
Ad Photo: مطلوب طبيب عام لمجموعة طبية بالرياض - in Giza Egypt

مطلوب طبيب عام لمجموعة طبية بالرياض

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب طبيب عام لمجموعة طبية بالرياض،لديه تصنيف الهيئة السعودي،وخبرة لاتقل عن 5 سنوات،من داخل مصر أو .
Location:

Giza - Egypt

30 Riyal

11/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعوديه

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

✈✈ عرووووووض علي التاشيرات 😯😯 تاشيرات حره للسعودية ⭐ بدون عمل لكن.
Location:

Giza - Egypt

Call

8/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات حرةللتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #ارخص تاشيرة في .
Location:

Giza - Egypt

Call

7/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات حرةللتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #ارخص تاشيرة في .
Location:

Giza - Egypt

Call

7/3/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

متوفر لدينا تأشيرات للتنازل السعودية ✈️✈️( تأشيرة بمعنى معنديش شغل لحد خال.
Location:

Giza - Egypt

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5/3/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

📢 توفير تأشيرات بدون عمل بالسعودية ✈️😁🤝 📢 تأشيرات للسيد.
Location:

Giza - Egypt

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28/2/2023
Ad Photo: مطلوب طبيب عام/طبيبة عامة لمجمع طبي بمكة - in Giza Egypt

مطلوب طبيب عام/طبيبة عامة لمجمع طبي بمكة

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب طبيب عام/طبيبة عامة لمجمع طبي بمكة ويشترط أن يكون حاصل على ترخيص الهيئة السعودي ولديه خبرة من5.
Location:

Giza - Egypt

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20/2/2023
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