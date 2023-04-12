تاشيرات للتنازل

(Job Opportunity)
|#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرات جاهزه ومتفوضه وباسعار ممتتازه💫🌏 لدينا جميع المسميات💫🌏 بدون عمل ❌❌❌ #طبيب_اسنان_عام #طبيب_عام #اخصائي_عظام #فني_مختبرات #فني_اشعه #فني_اسنان #ممرض_عام #صيدلي #طبيب_بيطري الدفع بعد استلام تأشيرتك علي جواز السفر👌 ✈️✈️✈️✈️✈️ 01550698815
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايمان
|Telephone:
|01550698815
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2186036
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30 Riyal
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