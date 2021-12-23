تاشيرات حره

(للبيع)
|# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي متوفر راتب شهري متوفر: سكن - الإقامة-التامين الطبي-المواصلات-معدات للاستفسار علي الواتساب او الاتصال01559919965
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahma a mohamed
|التليفون:
|01559919965
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|العنوان:
|- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116544
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