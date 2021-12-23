تاشيرات حره

# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي متوفر راتب شهري متوفر: سكن - الإقامة-التامين الطبي-المواصلات-معدات للاستفسار علي الواتساب او الاتصال01559919965