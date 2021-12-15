تاشيرات حره

(للبيع)
|#مطلوب لكبري #موسسه #المقاولات المملكة العربية السعودية في جده: #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #بناء_طوب #مبيض_محار #مبلط_سيراميك #كهربائي #نقاشين نت فوررري -الشركة توفر: سكن مؤمن- الإقامة-التامين الطبي-المواصلات-معدات للاستفسار اتصال واتساب 01559919965📞☎
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahma a mohamed
|التليفون:
|01559919965
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|العنوان:
|- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116242
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