تاشيرات حره

★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بفروع شركة تصنيف لحوم ودواجن بمدينتي (الدمام والقطيف) بالمملكة العربية السعودية ⛔ الشروط: ▬ خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تصنيف وتشكيل وتزيين اللحوم الطازجة ▬ سبق له العمل على ثلاجات العرض في هايبر ماركت ▬ (أو) سبق له العمل في مطابخ أحد الفنادق ▬ يفضل من يحمل رخصة قيادة مهنية ▬ السن لا يزيد عن ٣٥ سنة ▬ مؤهل متوسط على الأقل ⚠️ العرض الوظيفي: ▬ ٩ ساعات عمل وما زاد عنها يسجل إضافي (أوڤر تايم) ▬ عمولات ومكافآت شهرية عند تحقيق الأهداف (ال