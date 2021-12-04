تاشيرات حره

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahma a mohamed
|التليفون:
|01559919965
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|العنوان:
|- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113768
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4,000 ريال
3,000 ريال