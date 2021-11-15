تاشيرات حره

#أخصائي انف-وأذن- عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 -مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائي -أنف -وأذن (Male / Female) #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائي أنف وأذن وحنجرة نطلب أخصائي #أنف_وأذن للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم جده – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي