تاشيرات حره

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تفاصيل الإعلان
#أخصائي انف-وأذن- عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 -مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائي -أنف -وأذن (Male / Female) #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائي أنف وأذن وحنجرة نطلب أخصائي #أنف_وأذن للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم جده – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hazem mohamed
التليفون: 01116705465

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العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113491
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متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

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🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط ✋ التأشيرة بدون عمل , دى تأشيرة للتنازل فقط.
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9/9/2021
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