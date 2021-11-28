(للبيع)
|تخفيضاااااااات بمناسبه فتح الطيران 🔥🔥 تاشيرات للتنازل للمملكه العربيه السعوديه جميع المهن👌 بارخص الاسعار والدفع بعد الاستلام لا يوجد عمل تاشيرات حره فقط للتواصل فون او واتساب☎️01559919465
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الايمان
|التليفون:
|01559919465
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|العنوان:
|- حي المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113017
4,000 جنيه
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30 ريال
2 جنيه
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1 جنيه
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