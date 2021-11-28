تاشيرات حره

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

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تخفيضاااااااات بمناسبه فتح الطيران 🔥🔥 تاشيرات للتنازل للمملكه العربيه السعوديه جميع المهن👌 بارخص الاسعار والدفع بعد الاستلام لا يوجد عمل تاشيرات حره فقط للتواصل فون او واتساب☎️01559919465
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الايمان
التليفون: 01559919465

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حي المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113017
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى انظمةالحريق لكبرى شركات أنظمه الحريق بالسعوديه الرياض الدمام

مطلوب فنى انظمةالحريق لكبرى شركات أنظمه الحريق بالسعوديه الرياض الدمام

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات أنظمه الحريق بالسعوديه ( الرياض – الدمام ) : فنى أنظمه إطفاء حريق بالشروط الأتيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى مقرمشات كونو لمصنع بخميس مشيط

مطلوب فنى مقرمشات كونو لمصنع بخميس مشيط

(فرصة عمل)

كبرى مصانع المقرمشات بخميس مشيط ف السعودية تطلب فنى مقرمشات كونو خبرة لا تقل عن 5 سنوات ترسل سيرة.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

28/11/2021
صورة الاعلان: خصم 50% على اقوى برنامج محاسبى لجميع المشاريع الاستثماريه

خصم 50% على اقوى برنامج محاسبى لجميع المشاريع الاستثماريه

(للبيع)

برنامج إدارة نقاط البيع Master POS ـ 1- البرنامح يصلح لإدارة (السوبر ماركت - محلات المنظفات - العطا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

2 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

(للبيع)

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظاف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform

restaurant uniform

(للبيع)

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: خصم 50%على اشهر البرندات عندنا احنا وبس جاكت جوخ بياقه فرو ممكن ازالتها

خصم 50%على اشهر البرندات عندنا احنا وبس جاكت جوخ بياقه فرو ممكن ازالتها

(للبيع)

جاكت جوخ ياقه فرو مبطن كابوتنيه شديد التدفئه مقاسات l xl xxl xxxl اللوان اسود ورمادى سعر قطاعى 95.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي مودرن

سجاد تركي مودرن

(للبيع)

سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد فنادق

سجاد فنادق

(للبيع)

سجاد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥

(للبيع)

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 = تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل وهيكل لحام فول.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: اسعار العشاء النيلية المتحركة | نايل كروز الملكية

اسعار العشاء النيلية المتحركة | نايل كروز الملكية

(للبيع)

افضل الرحلات النيلية المتحركة بالقاهرة 2022 | رحلات نيلية غداء بالقاهرة 2022 | افضل الرحلات النيلية .
العنوان:

القاهرة - مصر

225 جنيه

28/11/2021
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