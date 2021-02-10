تاشيرات حره

(فرصة عمل)
|معانا تأشيرتك #أسرع تأشيرةفي_مصر لإنها هتبقى في جيبك بعد 48 ساعة من البصمة إن شاء الله جهز ورقك وابدأ في اجراءاتك لحين فتح الطيران #إحنا_الأصليين و ع الأصل دور خليك مع #الأصليين تأشيرات حرة للسعودية تأشيرات غير متضمنة العمل جميع المهن والتخصصات يعني معانا إنت كسبان كسبان إحسبها صح وخليك مع المضمون خد قرارك وإحنا في انتظار اتصالك للتواصل: واتساب واتصال او فون 01559919385
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083387
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
5,000 جنيه
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2,000 ريال
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