تاشيرات حره

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تفاصيل الإعلان
تأشيراتنا جاهزه فى شركتنا واسعارنا بسعر تنافسى مهما كانت مهنتك أو مؤهلك بإذن الله هنوفر لك التأشيرة المناسبة جايز تكون مش أرخص تأشيرة في_مصر لكن الأكيد إنها أضمن تأشيرة في_مصر لأنك هتتعامل في مصر والسعودية معانا إحنا مؤسساتنا إحنا إللي بتصّدر التأشيرة شركتنا إحنا إللي بتخلص إجراءات التأشيرة في مصر مكتبنا إحنا إللي بيخلص إجراءاتك الحكومية في السعودية معانا تأشيرتك أسرع تأشيرة في_مصر لإنها هتبقى في جيبك بعد 48 ساعة من البصمة إن شاء الله يعني معانا إنت كسبان كسبان إحسبها صح وخليك مع المضمون خد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina
التليفون: 01559919385

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 54 شارع السودان المهندسين- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080076
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