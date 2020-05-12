تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

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تفاصيل الإعلان
نحن شركة الأكفاء نوفر لكم الخبرات ومهارات بأعلى مستوى بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمتميزة وتشمل عمال نظافة - صيانة - عمال إنتاج - عمال شحن وتفريغ ألعماله العادية - عمال مقاولات – عمال مهنية للشركات - المؤسسات - المصانع - الجهات الحكومية المدارس - المولات - والمراكز التجارية - المطاعم - القطاعات الفندقية - قاعات الأفراح -المستشفيات عمالة رجالية ذات كفاءة عالية ومدربة علي أكمل وجه تمتاز بالسرعة وحسن البديهة والأمانة وتنفيذ المهام المطلوبة بنظام أجير ومن مختلف الجنسيات في جميع أنحاء المملكة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأكفاء المحدودة للخدمات الوجستيىة
التليفون: 0503712671

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/5/2020
رقم الإعلان: 2059531
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقل

نظام الملاذ للنقل

(للبيع)

نظام الملاذ ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

(للبيع)

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم . موديل 2008 رقم العرض هو 51008.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2008 "يمكن استبدال المبرد كارير بم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011

شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 425118 شاحنه مرسيدس اكترو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/5/2020
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صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 429155 شاحنه مرسيدس اكترو.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

10/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقليات

نظام الملاذ للنقليات

(للبيع)

خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود ال.
القسم: 

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

966593000975 تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل .

اتصل

8/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم

(للبيع)

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم رقم العرض هو 425166 شاحنه مرسيدس ا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004

للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004

(للبيع)

نحن نقدم لكم برادات استيراد بحالة نظيفة جدا لا تحتاج منك اي مصاريف تشغيل للبيع براده باكتون مع مبرد .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 موديل : 2015.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

7/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

مبلط في الرياض , بلاط , مبلط بالرياض

(فرص)

متخصصون بأعمال اللياسة وتركيب البلاط 0544119979 لياسه بلاط مليسين بلاطين هنود مطلوب ابي مليس مبلط ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

5/5/2020
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