تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

(فرص)
|نحن شركة الأكفاء نوفر لكم الخبرات ومهارات بأعلى مستوى بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمتميزة وتشمل عمال نظافة - صيانة - عمال إنتاج - عمال شحن وتفريغ ألعماله العادية - عمال مقاولات – عمال مهنية للشركات - المؤسسات - المصانع - الجهات الحكومية المدارس - المولات - والمراكز التجارية - المطاعم - القطاعات الفندقية - قاعات الأفراح -المستشفيات عمالة رجالية ذات كفاءة عالية ومدربة علي أكمل وجه تمتاز بالسرعة وحسن البديهة والأمانة وتنفيذ المهام المطلوبة بنظام أجير ومن مختلف الجنسيات في جميع أنحاء المملكة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأكفاء المحدودة للخدمات الوجستيىة
|التليفون:
|0503712671
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059531
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل