تاجير هيونداي اتش وان للمطار

(For Rent)
|يعد استئجار فان هيونداى 7 راكب للمطار 01003203210خيارًا مثاليًا للمسافرين الذين يبحثون عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى المطار والعودة منه. يوفر هذا النوع من الفانات السعة الكافية لنقل مجموعة من الركاب براحة ويتيح لهم التحضير لرحلتهم بدون القلق من مشكلات الوصول إلى المطار في الوقت المناسب. سعة كبيرة: فان هيونداى بسعة 7 ركاب تتيح للمسافرين نقل مجموعة كبيرة دون الحاجة إلى مركبتين أو أكثر. تجهيزات داخلية: الفان يأتي مجهزًا بنظام تكييف هواء يضمن درجة حرارة مثالية في جميع الأحوال الجوية.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247482
1,200 Pound
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