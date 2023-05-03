تاجير هاي اس بالسائق 13 فرد

ايجار تويوتا ميكروباص الى شرم الشيخ / العين السخنة / الغردقة / مرسي مطروح / الساحل / الاسكندرية / بورسعيد / السويس شركة ليموزين مصر من اكبر الشركات التي تتمتع بمركز خاص في مجال ايجار الميكروباصات و الباصات . ايجار باص 14 راكب كما ان متاح لدي الشركة سيارات للايجار – شركه ليموزين مصر . تقدم افضل خدمة ايجار للعملاء لذلك تسعي دائما لارضاء عملائها علي اعلي مستوي – تقوم خدمة العملاء بمتابعة الرحلة مع العميل. منذ بدايتها حتي نهايتها ليضمنوا وصول العميل في امان – نقدم افضل عرض سعر في السوق المصر