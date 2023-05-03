تاجير هاي اس بالسائق 13 فرد

(For Rent)
|ايجار تويوتا ميكروباص الى شرم الشيخ / العين السخنة / الغردقة / مرسي مطروح / الساحل / الاسكندرية / بورسعيد / السويس شركة ليموزين مصر من اكبر الشركات التي تتمتع بمركز خاص في مجال ايجار الميكروباصات و الباصات . ايجار باص 14 راكب كما ان متاح لدي الشركة سيارات للايجار – شركه ليموزين مصر . تقدم افضل خدمة ايجار للعملاء لذلك تسعي دائما لارضاء عملائها علي اعلي مستوي – تقوم خدمة العملاء بمتابعة الرحلة مع العميل. منذ بدايتها حتي نهايتها ليضمنوا وصول العميل في امان – نقدم افضل عرض سعر في السوق المصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|650 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181466
1,000 Pound
700 Pound
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1,500 Pound
3,500 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
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2,000 Pound