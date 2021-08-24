تاجير مينى باص 28

(للإيجار)
|ايجار مينى باص سياحى موديل السنه بالشكل الجديد 2020 للاستمتاع برحلات رائعه ومميزة فقط اسرع بالحجز لدينا باسرع وقت لتستمع انت وعائلتلك واصدقائك بامان وراحة يتميز ميني باص براحة تامة لعملائنا بكراسى جلد مريحة لجميع عملائنا ومعقمه ومكيفة ومزودة بشاشات عرض لاتصال والاستفسار /01014555680
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103339
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