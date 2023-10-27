تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب

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Ad Photo: تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب - in Cairo Egypt

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ايجار تويوتا هايس : 01003203210 استئجار ميكروباص تويوتا سياحي لـ 14 فرد هو الحلا المناسب لجعل رحلتك سهلة ومريحة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية أو نقل مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء، فإن هذا الخيار يوفر لك الراحة والتنقل بكفاءة. تخصيص الجدول: يمكنك تخصيص جدول الرحلة والمسار وفقًا لاحتياجاتك، مما يسمح لك بتنظيم وقتك بشكل أفضل. توفير مالي: تأجير ميكروباص تويوتا سياحي غالبًا يكون أقل تكلفة من استئجار عدة سيارات صغيرة
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار
Telephone: 01003203210

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Location: Nasr city- Al Marj
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,200 Pound
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247483
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إيجار النقل السياحي في النهاية،بالتالي إن الميني فان هيونداي H1 تعد خيارًا مثاليًا للرحلات السياحية .
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26/10/2023
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