تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب

(For Rent)
|ايجار تويوتا هايس : 01003203210 استئجار ميكروباص تويوتا سياحي لـ 14 فرد هو الحلا المناسب لجعل رحلتك سهلة ومريحة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية أو نقل مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء، فإن هذا الخيار يوفر لك الراحة والتنقل بكفاءة. تخصيص الجدول: يمكنك تخصيص جدول الرحلة والمسار وفقًا لاحتياجاتك، مما يسمح لك بتنظيم وقتك بشكل أفضل. توفير مالي: تأجير ميكروباص تويوتا سياحي غالبًا يكون أقل تكلفة من استئجار عدة سيارات صغيرة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|Nasr city- Al Marj
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247483
1,200 Pound
1,200 Pound
250 Dollar
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
2,000 egp
2,000 Pound
2,000 Pound