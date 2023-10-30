تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)
|استأجر الآن فان هيونداى سعة 7 راكب | 01003203210 واستمتع بأفضل وسيلة للسفر لرحلاتك العائلية والسياحية. فان هيونداى يوفر لك مساحة وراحة تستضيف عائلتك أو أصدقائك بكل ارتياح. يتميز بتجهيزات مميزة وتكييف هواء لضمان رحلة مريحة. اعتمد على سائق محترف للتنقل بأمان في جميع أنحاء المدينة. احجز الآن وجرب سفرًا مريحًا وممتعًا مع فان هيونداى.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247844
1,000 Pound
1,000 Pound
Call
1,000 Pound
1,200 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound