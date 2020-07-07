تاجير سيارتات فخمه ورياضيه في دبي بافضل الاسعار

(للإيجار)
|لمبرجيني هوركان ايفو الجديد 2020 برتقالي اللون مقدم من شركة 4 اوتو لتأجير السيارات الفاخرة والرياضية والعائلية والاقتصادية في دبي تجد المتعة في القيادة والسهولة في التحكم والسيطرة إضافة الى روعة وابداع التصميم الخارجي وخدمة 24 ساعة على مدار الساعة والسهولة والسرعة في التعامل وخدمة توصيل وتسليم واستلام السيارات من المطار والفنادق والى أي مكان الرجاء التواصل على الأرقام التالية :-0562595593
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|4autorentacar
|التليفون:
|00971562595593
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|العنوان:
|- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062581
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40 درهم