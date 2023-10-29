تاجير سيارة هيونداى فاخرة | النترا

(For Rent)
|استئجار سيارة هيونداي النترا بالسائق يقدم لك تجربة سفر ممتازة ومريحة. تتميز النترا بتصميمها الأنيق والرياضي وأدائها القوي على الطرق. توفر مساحة داخلية واسعة ومريحة مع تجهيزات تكنولوجية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، السائق المحترف سيضمن لك رحلة آمنة وسلسة. تأجير هذه السيارة هو خيار ممتاز للاستمتاع بوسائل النقل الفاخرة في رحلتك. للحجز : 01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247693
1,000 Pound
2,000 Pound
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