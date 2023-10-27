تاجير سيارة مرسيدس فاخرة

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Ad Photo: تاجير سيارة مرسيدس فاخرة - in Cairo Egypt

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1. التصميم الفاخر: تتميز سيارات مرسيدس بتصميم داخلي وخارجي فاخر01003203210. توفر مقصورة مرسيدس الداخلية بجودتها العالية والمواد الفاخرة راحة ورفاهية للركاب. 2. أداء ممتاز: سيارات مرسيدس تقدم أداءً رائعًا على الطرق. مع محركات قوية وتعليق متطور، يمكنك الاستمتاع برحلة ممتعة وسلسة. 3. تكنولوجيا حديثة: تتضمن مرسيدس-Benz أحدث التكنولوجيا مثل شاشات معلومات متقدمة وأنظمة صوت عالية الجودة وأجهزة استشعار تحسين الأمان والسلامة. 4.الراحة والفخامة: مقاعد مريحة وتكييف هواء
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار
Telephone: 01003203210

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Location: Nasr city- Al Marj
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,200 Pound
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247462
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إيجار النقل السياحي في النهاية،بالتالي إن الميني فان هيونداي H1 تعد خيارًا مثاليًا للرحلات السياحية .
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26/10/2023
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