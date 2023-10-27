تاجير سيارة مرسيدس فاخرة

(For Rent)
|1. التصميم الفاخر: تتميز سيارات مرسيدس بتصميم داخلي وخارجي فاخر01003203210. توفر مقصورة مرسيدس الداخلية بجودتها العالية والمواد الفاخرة راحة ورفاهية للركاب. 2. أداء ممتاز: سيارات مرسيدس تقدم أداءً رائعًا على الطرق. مع محركات قوية وتعليق متطور، يمكنك الاستمتاع برحلة ممتعة وسلسة. 3. تكنولوجيا حديثة: تتضمن مرسيدس-Benz أحدث التكنولوجيا مثل شاشات معلومات متقدمة وأنظمة صوت عالية الجودة وأجهزة استشعار تحسين الأمان والسلامة. 4.الراحة والفخامة: مقاعد مريحة وتكييف هواء
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- Al Marj
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247462
1,200 Pound
1,200 Pound
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