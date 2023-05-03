تاجير سيارة زفاف بالسائق والزينة والبنزين

(For Rent)
|ارخص ايجار سيارات في مصر #تأجير #سيارات فخمة للزفاف في القاهرة 01102106655لا تبحث كثيرا عن بدائل عند #ايجار #سيارات في مصر لان لا تجد افضل من #ايجار #سيارات #كرايسلر من شركة ليموزين مصر . اسعار #تأجير #السيارات زفاف بسعر خاص شامل الزينة والبنزين والسائق , لذلك وفر الوقت والجهد في التفكير و احجز #ايجار #كرايسلر ليموزين موديلات 2022 . #تأجير #سيارات #كرايسلر للزفاف والافراح والمناسب احجز #سيارتك واستمتع باسعار #تأجير خرفية ليس لها بديل . #ايجار #كرايسلر للمناسبات السعيدة والاافراح لذلك توفر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181468
1,000 Pound
700 Pound
650 Pound
Call
3,500 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
5,000 Pound
1,000 Pound
Call
2,500 Pound
1,800 Pound
2,000 Pound