تاجير سيارات SUV من شركه ليموزين نصار

(For Rent)
|جيب جراند شيروكي للايجار تتميز جيب جراند شيروكي أيضًا بداخلية فسيحة ومريحة. تصميمها الداخلي الأنيق والعصري يوفر لك الراحة والتطبيقات التكنولوجية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بمساحة تخزين كبيرة وخيارات متعددة للمقاعد، مما يجعلها الاختيار المثالي للرحلات العائلية والمغامرات مع الأصدقاء. اتصل بنا الآن على الرقم: 01119920103 العنوان: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- NASSR CITY
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2248003
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 egp
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