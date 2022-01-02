(للإيجار)
|تاجير سيارات مشاوير خاصة سفريات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام خطاب
|التليفون:
|01224538669
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|العنوان:
|امام مستشفي المقاولون العرب مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117627
1,800 جنيه
1,000 جنيه
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(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
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