(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022
|التليفون:
|1121759535
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|العنوان:
|4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- Nasr City
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116119
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