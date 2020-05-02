تاجير السيارات الفاخره في دبي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تاجير السيارات الفاخره في دبي - في دبي الإمارات

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الاس كلاس 2016 ابيض اللون مقدم من شركة 4 اوتو لتأجير السيارات الفاخرة والرياضية والعائلية والاقتصادية في دبي تجد المتعة في القيادة والسهولة في التحكم والسيطرة إضافة الى روعة وابداع التصميم الخارجي وخدمة 24 ساعة على مدار الساعة والسهولة والسرعة في التعامل وخدمة توصيل وتسليم واستلام السيارات من المطار والفنادق والى أي مكان الرجاء التواصل على الأرقام التالية :-0562595593
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: 4auto
التليفون: 0562595593

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العنوان: القرهود‎ - دبي - الإمارات العربية المتحدة- Dubai
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058700
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي

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2/5/2020
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2/5/2020
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للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر منطقة بني ياس أبوظبي

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2/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مفروشة 6 غرف فى مدينة شخبوط أبوظبى

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(للبيع)

للبيع.فيلا مفروشة 6 غرف فى مدينة شخبوط أبوظبى الفيلا مفروشة بالكامل وتقع على زاوية الفيلا مكونة من.
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2/5/2020
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للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

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2/5/2020
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للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - م.
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2/5/2020
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صورة الاعلان: للاجار فيلا بالرماقية

للاجار فيلا بالرماقية

(للإيجار)

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2/5/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكني تجاري بالغبيبة

للبيع فيلا سكني تجاري بالغبيبة

(للبيع)

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القسم: 

1,600,000 درهم

30/4/2020
صورة الاعلان: مكتب تأجير سيارات الامارات

مكتب تأجير سيارات الامارات

(للإيجار)

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العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

40 درهم

29/4/2020
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توريد مواد البناء

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توريد مواد البناء انترلوك - كرب ستون - سيراميك - رخام - جرانيت - مواد صحية - أدوات كهربائية أرسل رسا.

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29/4/2020
صورة الاعلان: , repair, clean, air condition, maintenance, central ac, cheap, split ac

, repair, clean, air condition, maintenance, central ac, cheap, split ac

(للبيع)

We provide Air Conditioning, General Maintenance and Duct Cleanings for Offices, Flats, Shops, Build.
العنوان:

العين - الإمارات
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27/4/2020
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العنوان:

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القسم: 

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27/4/2020
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القسم: 

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26/4/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة )اول ساكن معمولها حجر

للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة )اول ساكن معمولها حجر

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) مساحة الارض ( 11350 قدم ) الفيلا تتكون دورين وغرفة س.
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26/4/2020
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للبيع ست فلل استثماريه منطقة بني ياس بسعر مغري

(للبيع)

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26/4/2020
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