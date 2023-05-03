تاجير اتش وان بالسائق 7 فرد

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Ad Photo: تاجير اتش وان بالسائق 7 فرد - in Cairo Egypt

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ايجار سيارات h1 في مصر :01102106655 ايجار سيارات h1 في مصر احجز رحلتك و متشلش هم التنقل مع ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي تقدم لكم باص اتش وان ايجار اتش وان |01102106655 ايجار فان عائلي باسعار مميزة , تأجير سيارات هيونداى h1 الي المصايف و رحلات اليوم الواحد . نوفر لك احدث موديلات لايجار هيونداى اتش وان للعائلات والمجموعات باسعار تناسب جميع الفئات . تحرص الشركة دائما علي تقديم كل ماهو جديد من ايجار فان – ايجار هيونداى اتش وان – تأجير اتش وان عائلي 7 فرد اجر اتش وان 7 راكب :01102
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01102106655

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 700 Pound
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181465
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Price
Posting Date
Ad Photo: ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب فى القاهرة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تاجير هيونداى اتش وان لرحلات العائلات باسعار مميزة ؛اجر اتش وان 7 راكب ايجار اتش وان 7 راكب للرحلات .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: تاجير هاي اس بالسائق 13 فرد - in Cairo Egypt

تاجير هاي اس بالسائق 13 فرد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا ميكروباص الى شرم الشيخ / العين السخنة / الغردقة / مرسي مطروح / الساحل / الاسكندرية / بو.
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Cairo - Egypt

650 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

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3/5/2023
Ad Photo: تاجير سيارة زفاف بالسائق والزينة والبنزين - in Cairo Egypt

تاجير سيارة زفاف بالسائق والزينة والبنزين

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات في مصر #تأجير #سيارات فخمة للزفاف في القاهرة 01102106655لا تبحث كثيرا عن بدائل عند.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار سياره ميتسوبيشي باجيرو - in Cairo Egypt

ايجار سياره ميتسوبيشي باجيرو

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره باجيرو اقوي سياره دفع رباعي في مصر من شركه ليموزين نصار 01119920103 استأجر سياره ميتسوب.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات والتنقلات الداخليه والي جميع انحاء مصر 01119920103 بارخص الاسعار .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس 13 فرد للرحلات والتنقلات الداخليه والي جميع انحاء مصر 01119920103 بارخص الاسعار .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باصات ,ايجار باصات سياحية ,ايجار اتوبيس 33 راكب,ايجار اتوبيس 33 خدمات ليموزين,ايجار اتوبيسات س.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باصات ,ايجار باصات سياحية ,ايجار اتوبيس 33 راكب,ايجار اتوبيس 33 خدمات ليموزين,ايجار اتوبيسات س.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس كوستر 21 راكب لرحلات الغردقة 2023 - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس كوستر 21 راكب لرحلات الغردقة 2023

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتويس تويوتا كوستر الان باقل سعر للايجار في القاهرة #ارخص تويوتا كوستر للايجار,ايجار اتوبيس ن.
Location:

Cairo - Egypt

5,000 Pound

2/5/2023
Ad Photo: تويوتا هاي اس مطار-جولات-سفر الغردقة - in Cairo Egypt

تويوتا هاي اس مطار-جولات-سفر الغردقة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

#ايجار ميكروباص تويوتا هاي #بأرخص سعر في مصر اسرع وسيلة نقل في مصر|ايجار تويوتا هاي اس لخدمات المطا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/5/2023
Ad Photo: باص 50 للايجار-ايجار اتوبيس رحلات - in Cairo Egypt

باص 50 للايجار-ايجار اتوبيس رحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس 50 راكب في مصر بارخص سعر ايجار اتوبيسات في القاهرة ايجار اتوبيس 50 راكب سياحي في مصر تا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

2/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باصات 50 راكب في القاهره للرحلات والتنقلات الي جميع انحاء ومحافاظات مصر 01119920103 استأجر باص.
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Pound

2/5/2023
Ad Photo: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب - in Cairo Egypt

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ميني فان هيونداي اتش وان للرحلات والتنقلات داخل وخارج القاهره 01119920103 ايجار فان اتش وان 7 .
Location:

Cairo - Egypt

1,800 Pound

2/5/2023
Ad Photo: ايجار باص شيفوليه 33 لجميع الرحلات - in Cairo Egypt

ايجار باص شيفوليه 33 لجميع الرحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باص 33 للرحلات الي جميع محافاظات مصر 01119920103 احجز باص سياحي مكيف من شركه ليموزين نصار بار.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

2/5/2023
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