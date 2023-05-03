تاجير اتش وان بالسائق 7 فرد

(For Rent)
|ايجار سيارات h1 في مصر :01102106655 ايجار سيارات h1 في مصر احجز رحلتك و متشلش هم التنقل مع ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي تقدم لكم باص اتش وان ايجار اتش وان |01102106655 ايجار فان عائلي باسعار مميزة , تأجير سيارات هيونداى h1 الي المصايف و رحلات اليوم الواحد . نوفر لك احدث موديلات لايجار هيونداى اتش وان للعائلات والمجموعات باسعار تناسب جميع الفئات . تحرص الشركة دائما علي تقديم كل ماهو جديد من ايجار فان – ايجار هيونداى اتش وان – تأجير اتش وان عائلي 7 فرد اجر اتش وان 7 راكب :01102
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|700 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181465
1,000 Pound
650 Pound
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1,500 Pound
3,500 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
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