تابلوه ـ تابلوهات مودرن وكلاسيك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تابلوه ـ تابلوهات مودرن وكلاسيك - في الجيزة مصر

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في شركة ناب للدعاية والاعلان تقدر تصمم وتطبع تابلوهات الكانفاس ( canvas ) بدقة عالية وخامات ممتازة والوان واضحة فقط اتصل على: 0201123986926 طباعة تابلوهات مودرن ـ كلاسيك طباعة تابلوهات حديثة وتتميز الـ تابلوهات المطبوعة على الكانفاس ( canvas ) بانخفاض التكلفة، ودقة الألوان، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية التي تضيفها على المكان الذي يوضع به تابلوه الكانفاس ( canvas ). ومتاح لدى شركة ناب للدعاية والاعلان تصميم وطباعة كافة أنواع تابلوهات الكانفاس ( canvas ) المودرن والكلاسيك. للاستفسار يرجى ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ناب للدعاية والاعلان
التليفون: 01123986926

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المريوطية- ابراج الفيصلية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094180
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف تحصيل خارجى

مطلوب موظف تحصيل خارجى

(فرصة عمل)

مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: Heidelberg SM 102-4-P3+L

Heidelberg SM 102-4-P3+L

(للبيع)

Heidelberg SM 102-4-P3+L Four units offset machine format B1 (720x1020 mm) with Coating. Year of man.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 يورو

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

قلقان علي شركتك وعايز تأمنها الحل عندنا علشان دلوقتى تقدر تشوف بيتك او شركتك من اى مكان فى العالم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,450 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

ايادي مصر بتقولك مستني ايه ؟ تابع عملك وبيتك وسيارتك بدون قلق 🏠🚘 ايادي مصر ترحب بكم .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

17/5/2021
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صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة لتوفير الرفاهية و الراحة لاولادك

شقة للبيع فى العاصمة لتوفير الرفاهية و الراحة لاولادك

(للبيع)

عايز توفر الرفاهية لاولادك وتخليهم مبسوطين تعالى امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

(للبيع)

امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

(للبيع)

امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: قطط شيرازي للبيع عمر شهرين

قطط شيرازي للبيع عمر شهرين

(للبيع)

قطط شيرازي للبيع عمر شهرين متعودين على الليتر بوكس وبياكلوا اكل البيت و دراي فود.
العنوان:

القاهرة - مصر

250 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

عايز تركب كاميرات لمحلك أو شركتك بارخص الأسعار يبقي عندنا احنا وبس 🔥♥️ عشان عند.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه مبانى على 1400م نص جمالون ونص خرسانه كهربا وماء مطلوب 9 مليون .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى تشطيب كامل

صيدلية للايجار شارع رئيسى تشطيب كامل

(للإيجار)

صيدلية 50م واجهة عريضة ايجار 15 ألف شامل المدير المدة 9 سنوات مغلقة من شهرأخر شيفت لها 5 ألاف بجوا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 طبيب عام خبره

مطلوب 2 طبيب عام خبره

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب عام خبره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مجمع طبي راقي با.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 ممرضات خبره

مطلوب 2 ممرضات خبره

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ممرضه خبره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مجمع طبي راقي بالمن.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

17/5/2021
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