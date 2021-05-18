تابلوه ـ تابلوهات مودرن وكلاسيك

(للبيع)
|في شركة ناب للدعاية والاعلان تقدر تصمم وتطبع تابلوهات الكانفاس ( canvas ) بدقة عالية وخامات ممتازة والوان واضحة فقط اتصل على: 0201123986926 طباعة تابلوهات مودرن ـ كلاسيك طباعة تابلوهات حديثة وتتميز الـ تابلوهات المطبوعة على الكانفاس ( canvas ) بانخفاض التكلفة، ودقة الألوان، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية التي تضيفها على المكان الذي يوضع به تابلوه الكانفاس ( canvas ). ومتاح لدى شركة ناب للدعاية والاعلان تصميم وطباعة كافة أنواع تابلوهات الكانفاس ( canvas ) المودرن والكلاسيك. للاستفسار يرجى ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ناب للدعاية والاعلان
|التليفون:
|01123986926
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|العنوان:
|المريوطية- ابراج الفيصلية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094180
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