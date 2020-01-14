تأهيل نظام التخطيط البيئي باستخدام مخرجات نظام المعلومات الجغرافية

(للبيع)

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المملكة المتحدة (Berkshire) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن تأهيل نظام التخطيط البيئي باستخدام مخرجات نظام المعلومات الجغرافية كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
Berkshire -

المملكة المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048981
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